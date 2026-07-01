पहले कार से मारी टक्कर, फिर चाकू से गोद डाला! महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्षद के पति की सरेआम हत्या

मंगलवार दोपहर को याकूब खान रेलवे स्टेशन और अग्रसेन चौक के बीच दोपहिया वाहन से जा रहे थे। इसी दौरान जिजाऊ हॉल परिसर में सामने से आ रहे वसीम अहमद ने कथित तौर पर अपनी गाड़ी उनकी बाइक से टकरा दी। इसके बाद उसने चाकू निकालकर याकूब खान पर ताबड़तोड़ कई वार किए। गंभीर रूप से घायल याकूब खान को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद खान ने दम तोड़ दिया।