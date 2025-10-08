अमिताभ बच्चन की फिल्म के कलाकार की बेरहमी से हत्या, दोस्त ने ही उतारा मौत के घाट

महाराष्ट्र के नागपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म ‘झुंड’ (Jhund) में काम कर चुके कलाकार प्रियांशु क्षत्रिय उर्फ बाबू छत्री की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में हुए झगड़े के बाद उसके ही एक दोस्त ने धारदार हथियार से वार कर उसकी जान ले ली। यह वारदात उत्तर नागपुर के नारा इलाके में हुई।