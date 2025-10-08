Patrika LogoSwitch to English

अमिताभ बच्चन की फिल्म के कलाकार की बेरहमी से हत्या, दोस्त ने ही उतारा मौत के घाट

Jhund Movie Actor Murder : अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म ‘झुंड’ में अभिनय करने वाले प्रियांशु का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है।

2 min read

image

Dinesh Dubey

Oct 08, 2025

Amitabh Bachchan film Actor Murder

'झुंड' के एक्टर प्रियांशु की बेरहमी से हत्या (Photo: X)

महाराष्ट्र के नागपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म ‘झुंड’ (Jhund) में काम कर चुके कलाकार प्रियांशु क्षत्रिय उर्फ बाबू छत्री की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में हुए झगड़े के बाद उसके ही एक दोस्त ने धारदार हथियार से वार कर उसकी जान ले ली। यह वारदात उत्तर नागपुर के नारा इलाके में हुई।

मिली जानकारी के मुताबिक, मंगलवार देर रात प्रियांशु क्षत्रिय और उसका दोस्त ध्रुव साहू आपस में शराब पी रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात पर जोरदार विवाद हुआ जो मारपीट में बदल गया। झगड़े के दौरान ध्रुव ने गुस्से में आकर प्रियांशु पर धारदार हथियार से कई बार हमला कर दिया।

आधी रात के बाद पुलिस को नारा इलाके में एक घायल युवक के पड़े होने की सूचना मिली। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बाबू छत्री अर्धनग्न हालत में प्लास्टिक की तार से बंधा मिला। उसके शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान थे। स्थानीय लोगों ने उसकी चीखें सुनकर पुलिस को बुलाया था। पुलिस टीम प्रियांशु को तुरंत मेयो अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

फिलहाल जरीपटका पुलिस ने प्रियांशु क्षत्रिय की हत्या के आरोप में ध्रुव साहू को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या की वजह का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। प्रियांशु की बहन की शिकायत पर पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार किया। पुलिस परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है।

प्रियांशु क्षत्रिय को इलाके में लोग ‘बाबू छत्री’ नाम से जानते थे। उसने नागराज मंजुले निर्देशित ‘झुंड’ फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ एक छोटी लेकिन यादगार भूमिका निभाई थी। इसी किरदार की वजह से उसे ‘बाबू छत्री’ नाम मिला था।

हालांकि, अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले प्रियांशु का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रियांशु पर चोरी और अन्य कई आपराधिक मामले दर्ज थे। जेल भी जाना पड़ा था। इस वजह से इतनी बड़ी फिल्म में प्रियांशु को देखकर उस वक्त लोगों ने हैरानी भी जताई थी।

Updated on:

08 Oct 2025 07:44 pm

Published on:

08 Oct 2025 07:37 pm

