180 लड़कियां, 350 अश्लील वीडियो! अमरावती कांड का आरोपी अयान अहमद गिरफ्तार

महाराष्ट्र के अमरावती जिले के परतवाडा से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनके अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर वायरल करने वाले 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 180 से ज्यादा लड़कियों के वीडियो प्रसारित होने का दावा किया जा रहा है, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया है।