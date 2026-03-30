महाराष्ट्र: दोस्त के साथ घूम रही नाबालिग को घेरा, फिर जंगल में ले जाकर किया रेप, 5 आरोपी गिरफ्तार

महाराष्ट्र के अमरावती जिले से एक बेहद शर्मनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। 18 वर्षीय युवती अपने मित्र के साथ दोपहिया वाहन से जा रही थी, तभी रास्ते में पांच लोगों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने पहले दोनों के साथ मारपीट की और फिर युवती को जबरन जंगल की ओर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने 12 घंटों में ही सभी आरोपियों को दबोच लिया।