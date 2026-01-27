गोल्डन टेंपल मेल में देर रात छापा, 2.19 करोड़ की ड्रग्स बरामद, इंटरनेशनल सिंडिकेट का पर्दाफाश

अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले के तार एक नाइजीरियाई महिला से जुड़े हैं, जिसे एक दिन पहले ही सूरत में पकड़ा गया था। पुख्ता खुफिया सूचना के आधार पर यह छापा मारा गया। तलाशी में 436 ग्राम कोकीन (Cocaine) जिसकी कीमत करीब 2.19 करोड़ रुपये बताई जा रही है, इसके अलावा 19 ग्राम याबा टैबलेट (Yaba Tablet), करीब 1.50 लाख रुपये मूल्य की मेथामफेटामिन (Methamphetamine), कोडीन कफ सिरप (Codeine Cough Syrup) की पांच बोतलें और 8 ग्राम अल्प्राजोलम टैबलेट (Alprazolam Tablet) मिलीं। इतनी बड़ी बरामदगी के कारण यह मामला किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है।