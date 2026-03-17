महाराष्ट्र: पंचायत समिति चुनाव में बजा भाजपा गठबंधन का डंका, सातारा में बंपर जीत, कांग्रेस का सूपड़ा साफ

इस चुनाव में दो बड़े मंत्रियों की साख दांव पर थी। शिवेंद्रराजे भोसले के नेतृत्व में भाजपा ने सातारा और जावली में सत्ता हासिल की। वहीं मंत्री जयकुमार गोरे के क्षेत्र माण में राष्ट्रवादी कांग्रेस ने जीत दर्ज कर भाजपा को झटका दिया। पाटण में मंत्री शंभुराज देसाई के नेतृत्व में शिवसेना ने अपनी सत्ता बरकरार रखी है, जहां सविता पवार सभापति बनी हैं।