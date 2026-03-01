3 घंटे 4 मिनट की वो फिल्म जिसके लिए पागल हुए थे लोग, घंटों टिकट के लिए लगती थी लाइन

'शोले' की कामयाबी का सबसे बड़ा गवाह बना मुंबई का मशहूर 'मिनर्वा थिएटर'। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह फिल्म वहां लगातार 5 साल तक चलती रही। यह एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसे तोड़ना आज के दौर की किसी भी फिल्म के लिए नामुमकिन जैसा है। लोग जय और वीरू की दोस्ती, बसंती की बातें और गब्बर का खौफ देखने के लिए बार-बार थिएटर जाते थे। आज जैसे 'धुरंधर 2' को गेम-चेंजर बताया जा रहा है, 'शोले' ने उस वक्त इंडस्ट्री को एक्शन और कहानी कहने का नया तरीका सिखाया था।