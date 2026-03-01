‘धुरंधर 2’ में नोटबंदी पर रवि किशन का बयान आया सामने, फिल्म को प्रोपेगेंडा बताने वालों को भी दिया जवाब

Ravi Kishan On Dhurandhar 2 Notebadhi: रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' आखिरकार बड़े पर्दे पर आ चुकी है और आते ही इसने सोशल मीडिया से लेकर गलियों तक में एक नई बहस छेड़ दी है। फिल्म को लेकर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है। जहां एक तरफ फैंस और कई बॉलीवुड सितारे रणवीर सिंह की एक्टिंग और फिल्म की कहानी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंटरनेट पर कुछ लोग इसे 'प्रोपेगेंडा' फिल्म करार दे रहे हैं।