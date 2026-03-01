‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर बनेगी फिल्म! विवेक अग्निहोत्री ने किया कंफर्म, पहलगाम कत्लेआम से सहमा था भारत

Vivek Agnihotri and Bhushan Kumar confirm Operation Sindoor film: पहलगाम हमले के जख्म अभी भरे भी नहीं हैं कि भारतीय सेना के उस पराक्रम की कहानी अब बड़े पर्दे पर उतरने को तैयार है, जिसने सरहद पार जाकर दुश्मनों के होश ठिकाने लगा दिए थे। विवादित और ज्वलंत मुद्दों पर फिल्में बनाने के लिए मशहूर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने आधिकारिक तौर पर अपनी अगली फिल्म की घोषणा कर दी है। यह फिल्म साल 2025 के चर्चित 'ऑपरेशन सिंदूर' पर आधारित होगी।