मां ने कॉलेज की फीस सिलेंडर पर खर्च की, तो गुस्से में बेटे ने उठाया खौफनाक कदम, घर में पसरा मातम

मृतक की पहचान 70 वर्षीय देविदास पांचाल के रूप में हुई है। देविदास परिवार का पेट पालने के लिए बाजार में सब्जी बेचते थे। उनका बेटा चापोली के एक कॉलेज में पढ़ाई करता था। हाल ही में उसने फीस भरने के लिए पिता से पैसे मांगे थे। इस बीच लगातार बारिश के कारण घर में जलाऊ लकड़ी गीली हो गई थी और गैस खत्म होने पर उसकी मां ने उसी पैसे से नया सिलेंडर खरीदा। ऊपर से खराब मौसम के चलते सब्जी बेचने का धंधा भी ठप पड़ गया था। ऐसे में फीस देने के लिए पैसे नहीं बच पाए।