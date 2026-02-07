7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

मैं जिंदा नहीं बचूंगा…कानूनी विवाद पर छलका समय रैना का दर्द, डोनाल्ड ट्रंप पर ये क्या बोल गए कॉमेडियन?

Samay Raina on India's Got Latent Controversy: कॉमेडियन समय रैना इन दिनों अमेरिका में हैं। समय ने हाल ही में अपने बीते समय को याद किया है। इस दौरान वो थोड़े भावुक हो गए।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 07, 2026

Samay Raina on India's Got Latent Controversy

Samay Raina on India's Got Latent Controversy (सोर्स- एक्स)

Samay Raina on India's Got Latent Controversy: स्टैंड-अप कॉमेडी की दुनिया में अपनी बेबाक शैली और निडर कॉमेडी के लिए पहचाने जाने वाले समय रैना का बीता साल आसान नहीं रहा। हंसी के मंच पर लोगों को गुदगुदाने वाले इस कलाकार ने निजी जिंदगी में डर, तनाव और कानूनी परेशानियों का ऐसा दौर देखा, जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। अब समय अपने नए शो 'स्टिल अलाइव' और न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाली परफॉर्मेंस के चलते फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह सिर्फ कामयाबी नहीं, बल्कि उनका संघर्ष भी है।

समय रैना ने मुश्किल वक्त को किया याद (Samay Raina on India's Got Latent Controversy)

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान समय रैना ने खुलकर बताया कि साल 2025 उनके जीवन का सबसे कठिन समय रहा। उनके शो इंडियाज गॉट लेटेंट को लेकर दर्ज हुए पुलिस केस, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और लगातार बनता कानूनी दबाव उनकी मानसिक सेहत पर भारी पड़ने लगा था। समय ने माना कि एक वक्त ऐसा भी आया, जब उन्हें अपने भविष्य और यहां तक कि अपनी सुरक्षा को लेकर भी डर सताने लगा था। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे वो जिंदा नहीं बचेंगे।

शो के नाम पर भावुक हुए समय रैना

अपने नए शो के नाम पर बात करते हुए समय भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि स्टिल अलाइव सिर्फ एक टाइटल नहीं, बल्कि उनके जज्बे की पहचान है। उनके मुताबिक, बीते साल हालात ऐसे बन गए थे कि उन्हें खुद पर यकीन नहीं था कि वह इस सब से निकल पाएंगे या नहीं। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा मंच पर लौटने का फैसला किया।

मैडिसन स्क्वायर गार्डन में समय ने किया परफॉर्म

समय रैना की उपलब्धियों में एक बड़ा अध्याय तब जुड़ गया, जब वो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्टेज मैडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कॉमेडियन बने। ये उपलब्धि उनके लिए सिर्फ प्रोफेशनल सफलता नहीं, बल्कि उस डर पर जीत है, जिसने उन्हें लंबे समय तक जकड़े रखा।

डोनाल्ड ट्रंप का नाम आते ही समय का रिएक्शन

इंटरव्यू के दौरान जब उनसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया, तो समय ने अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो किसी नए कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। आर्टिस्ट वीजा पर अमेरिका में मौजूद समय ने मजाकिया लहजे में कहा कि यहां एक गलत शब्द भी भारी पड़ सकता है। भारत और अमेरिका के कानूनों की तुलना करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि यहां कॉमेडी करते वक्त ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। समय ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप तो सीधे केस कर देते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा।

ये भी पढ़ें

राजू, श्याम और बाबूराव के फिर साथ आने पर लगा ग्रहण! कानूनी पछड़े में फंसी अक्षय की ‘हेरा फेरी 3’
बॉलीवुड
Hera Pheri 3 in Legal Dispute

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Feb 2026 05:36 pm

Hindi News / Entertainment / मैं जिंदा नहीं बचूंगा…कानूनी विवाद पर छलका समय रैना का दर्द, डोनाल्ड ट्रंप पर ये क्या बोल गए कॉमेडियन?

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

टीवी पर सुपरहिट, थिएटर में फिसड्डी! 10 करोड़ बजट वाली ‘भाबी जी घर पर हैं’ में फूहड़ता की हदें हुईं पार

Bhabiji Ghar Par Hain review
बॉलीवुड

60 के बाद भी हीरो को लीड रोल, 50 में एक्ट्रेस को साइड रोल! क्या बॉलीवुड उम्र को तरजीह देता है?

Changing face of Indian cinema
Patrika Special News

मेरे करीबी मेरा सच जानते हैं…वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के बाद तारा सुतारिया ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मुझे फिल्म से निकलना मंजूर

Tara Sutaria On Break Up With Veer Pahariya
बॉलीवुड

अपनी उम्र के हिसाब से रोल करें तीनों खान…,आमिर-सलमान और शाहरुख को इमरान खान ने दी हिदायत

Imran Khan Advice to Shahrukh-Salman And Aamir Khan
बॉलीवुड

धर्म से नफरत, मंगल को खाते हैं नॉन-वेज… श्रुति का पिता कमल हासन को लेकर बड़ा खुलासा, सुनकर चौंके फैंस

Shruti Haasan said my father kamal haasan is Atheist we eat nonveg on tuesday God not at home
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.