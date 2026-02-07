मैं जिंदा नहीं बचूंगा…कानूनी विवाद पर छलका समय रैना का दर्द, डोनाल्ड ट्रंप पर ये क्या बोल गए कॉमेडियन?

इंटरव्यू के दौरान जब उनसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया, तो समय ने अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो किसी नए कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। आर्टिस्ट वीजा पर अमेरिका में मौजूद समय ने मजाकिया लहजे में कहा कि यहां एक गलत शब्द भी भारी पड़ सकता है। भारत और अमेरिका के कानूनों की तुलना करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि यहां कॉमेडी करते वक्त ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। समय ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप तो सीधे केस कर देते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा।