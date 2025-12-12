आखिरी सांस तक करूंगा अनशन… अन्ना हजारे की महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी, CM फडणवीस ने घुमाया फोन

सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ने कहा, "लोकायुक्त एक ऐसा कानून है जिसके दायरे में मुख्यमंत्री, बाकी सभी मंत्री और लगभग सभी सीनियर लोग आएंगे, जो भ्रष्टाचार को रोकने में बहुत असरदार होगा, लेकिन मेरी यह मांग बहुत लंबे समय से लंबित है। इसलिए अगर महाराष्ट्र विधानसभा और महाराष्ट्र सरकार यह कानून पास नहीं कर रही है, इसलिए मैंने मरने तक अनशन करने का फैसला लिया है। मैं 30 जनवरी 2026 से आमरण अनशन शुरू करूंगा।"