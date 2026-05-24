‘युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति’: कॉकरोच जनता पार्टी पर अन्ना हजारे का बड़ा बयान, सरकार को दी ये नसीहत

अभिजीत दीपके की 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। बीते कई दिनों से इसकी चर्चा पूरे देश में जोरों पर है। आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए जाने के बाद भी यह व्यंग्यात्मक मुहिम लगातार पॉपुलर हो रही रही। यहां तक की सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके भी हार मानने को तैयार नहीं हैं और नए सिरे से इसे उभारने में जुटे हुए हैं। इस बीच, वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे ने सीजेपी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस ऑनलाइन आंदोलन पर बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार को एक बड़ी नसीहत दी है।