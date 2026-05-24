युवाओं को हल्के में नहीं ले सकते- Cockroach Janta Party पर बीजेपी नेता की राय! सहयोगी टीडीपी भी खुल कर सरकार के साथ नहीं

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने CJP मूवमेंट को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया और कहा कि इसके पीछे विदेशी ताकतों की भूमिका हो सकती है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने इसे “कोऑर्डिनेटेड इन्फ्लुएंस ऑपरेशन” करार दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान में संगठित तरीके से काम होने के संकेत दिखाई देते हैं, हालांकि उन्होंने यह भी माना कि देश के युवाओं में असंतोष वास्तविक है।