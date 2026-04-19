अशोक खरात कांड के अहम गवाह की मौत मामले में नया मोड़, ट्रक चालक ने किया बड़ा खुलासा

महाराष्ट्र के समृद्धि महामार्ग पर हुए उस भीषण हादसे में अब एक नया मोड़ आ गया है, जिसमें नासिक के पाखंडी बाबा अशोक खरात के करीबी सहयोगी डॉ. जितेंद्र शेलके और उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। पहले कहा गया था कि शेलके की कार सड़क किनारे खड़े एक कंटेनर ट्रक से टकराई थी, लेकिन अब ट्रक ड्राइवर ने पुलिस पूछताछ में अलग ही दावा किया है। जितेंद्र शेलके खरात मामले के महत्वपूर्ण गवाह थे। वे खरात के शिवनिका ट्रस्ट के उपाध्यक्ष थे और वर्षों से उसके करीबी सहयोगी माने जाते थे।