ढोंगी अशोक खरात पूछताछ में टूटा, बोला- मैं यहीं मर जाऊंगा; शिजुका-नॉडी के आये अनगिनत कॉल

महाराष्ट्र के नासिक के चर्चित ढोंगी बाबा अशोक खरात से जुड़े मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। महिलाओं के साथ यौन शोषण और धोखाधड़ी के आरोपों में घिरे खरात को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने तीसरे केस में गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ कर रही है। जांच में अब तक ऐसे सबूत सामने आए हैं, जिन्होंने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है।