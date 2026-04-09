ढोंगी अशोक खरात की बढ़ी मुश्किलें, 11 और महिलाओं ने दर्ज कराई शिकायत, आज फिर होगी पेशी

अशोक खरात केवल यौन शोषण तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह पीड़ितों को डराने-धमकाने का काम भी करता था। जांच में खुलासा हुआ है कि अशोक खरात पीड़िताओं को ब्लैकमेल कर पैसे भी ऐंठता था। साथ ही उन्हें दैवीय शक्ति और तंत्र-मंत्र का डर दिखाकर उनके साथ दुष्कर्म भी करता। जब कोई महिला उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करती, तो उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकियां दी जाती। इसी डर के कारण कई पीड़ित महिलाएं वर्षों तक चुप रहीं, लेकिन अब पर्दाफाश होने के बाद वे न्याय की गुहार लगा रही हैं।