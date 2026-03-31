मुंबई की कमान ‘मेट्रो वूमन’ के हाथ, कौन है IAS अश्विनी भिडे? जो बनीं BMC की नई कमिश्नर

अपने करियर में अश्विनी भिडे ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने बीएमसी में अतिरिक्त आयुक्त के रूप में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा, स्कूल शिक्षा सचिव रहते हुए उन्होंने छात्रों और प्रशासनिक रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए ‘SARAL’ डेटाबेस की शुरुआत की। एमएमआरडीए में अतिरिक्त महानगरीय आयुक्त के तौर पर उन्होंने ईस्टर्न फ्रीवे, सहार एलिवेटेड एक्सेस रोड और मुंबई मोनोरेल जैसी बड़ी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके अलावा, वह राज्यपाल की संयुक्त/उप सचिव और नागपुर व सिंधुदुर्ग जिला परिषदों की सीईओ भी रह चुकी हैं।