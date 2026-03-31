बर्तन धोते हुए नजर आईं प्रियंका चोपड़ा, गोल्डन टेंपल में जाकर की सेवा, वीडियो हुआ वायरल

Priyanka Chopra Golden Temple Visit: ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर अपनी सादगी और भारतीय संस्कृति से जुड़े इमोशनल रिश्ते की वजह से चर्चा में हैं। इन दिनों अमृतसर पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो गोल्डन टेंपल में सेवा करती नजर आ रही हैं। वीडियो में अभिनेत्री श्रद्धा के साथ मंदिर परिसर में बर्तन साफ करती दिखाई देती हैं, जिसे देखकर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।