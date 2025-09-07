Shocking! भांजे की मौत से डिप्रेशन में गई मौसी, 3 साल की भांजी की हत्या की, फिर फंदे से झूली

महाराष्ट्र के ठाणे जिले से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। अंबरनाथ (Ambernath News) में रहने वाली 26 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर अपनी तीन साल की भांजी की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस के अनुसार यह घटना शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को घटी।
शिवाजी नगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि महिला पिछले कुछ समय से गहरे अवसाद (डिप्रेशन) में थी। दरअसल, कुछ ही समय पहले उसकी बहन के आठ वर्षीय बेटे की बीमारी से मौत हो गई थी। इस घटना का उस पर गहरा मानसिक असर पड़ा। वह लगातार तनाव और डिप्रेशन से जूझ रही थी।
अधिकारी ने आगे बताया कि मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण महिला ने अपनी बहन की तीन वर्षीय बेटी का गला घोंट दिया। इसके बाद अपराधबोध में उसने अपनी बहन के ही घर में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। शनिवार सुबह जब परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो पूरे घर में चीख-पुकार मच गई।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है।
यह घटना न केवल एक परिवार के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए गहरा सदमा लेकर आई है। मासूम बच्ची और उनकी मौसी की मौत से लोग स्तब्ध हैं। अधिकारियों का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता और समय पर इलाज बेहद जरूरी है ताकि ऐसी त्रासद घटनाओं को रोका जा सके।