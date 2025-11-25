‘वहां मस्जिद थी, है और कयामत तक रहेगी…’, राम मंदिर ध्वजारोहण पर बोले AIMIM नेता वारिस पठान

राम जन्मभूमि मंदिर पर भगवा ध्वज फहराने के बाद वारिस पठान ने कहा, “6 दिसंबर 1992 भारत और लोकतंत्र के लिए काला दिन था, जब हमारी बाबरी मस्जिद को साजिश के तहत गिराया गया। हमारा तो आज भी मानना है कि वहां मस्जिद थी, है और कयामत तक रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी वहां गए और ध्वज फहराया… आप किसी एक समुदाय के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन आपके लोग हर दिन भारत के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं।”