बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान की Y-श्रेणी की सुरक्षा हटी, पूर्व विधायक ने कहा- मेरी जान को खतरा है

गौरतलब हो कि 66 वर्षीय एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा (पूर्व) के निर्मल नगर इलाके में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसमें से दो शूटरों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था और मुख्य शूटर मौके से भागने में कामयाब रहा। उसे बाद में क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग (Lawrence Bishnoi Gang) ने ली थी। लॉरेंस गिरोह से जुड़े कथित शूटरों ने पूछताछ में बताया था कि जीशान भी उनके निशाने पर थे। इसके बाद जीशान की सुरक्षा बढ़ाई गई थी।