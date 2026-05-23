बांद्रा में चला बुलडोजर: क्यों याद आए बॉलीवुड दिग्गज सुनील दत्त? जानिए वह सच जो कोई नहीं बता रहा

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिमी रेलवे ने बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास गरीब नगर में अवैध निर्माणों को हटाने के लिए भारी पुलिस बल और बुलडोजरों के साथ बड़ी कार्रवाई की है। यह जमीन सांताक्रुज-मुंबई सेंट्रल कॉरिडोर के विस्तार 5वीं और 6ठी रेलवे लाइन के लिए जरूरी है, जिससे करीब 50 नई ट्रेनें चल सकेंगी। कोर्ट ने साफ किया है कि जो लोग सर्वे में योग्य पाए जाएंगे, उन्हें इसके बदले में दूसरे घर दिए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक, लगभग 100 परिवारों को घर दिए जा चुके हैं, जबकि बाकी को अवैध माना गया है।