Bank Strike Today: आज बैंक खुले हैं या बंद? 12 फरवरी की हड़ताल को लेकर बड़ी अपडेट

अगर आप आज यानी 12 फरवरी 2026 को बैंक से जुड़ा कोई भी बड़ा काम करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। देश के प्रमुख बैंक संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर आज एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल (Bank Strike) का आह्वान किया है। इस कारण देशभर के सरकारी बैंकों में कामकाज प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक कैलेंडर में आज कोई सरकारी अवकाश नहीं है, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बैंक बंद रहेंगे?