महाराष्ट्र: 16 साल की छात्रा को धमकाया, फिर 5 लड़कों ने बारी-बारी से लूटी अस्मत, गर्भवती होने पर…

जानकारी के मुताबिक, 7 जुलाई 2025 को जब नाबालिग पीड़िता स्कूल से घर लौट रही थी, तब साईनाथ (18) और अजिंक्य (18) नाम के दो युवकों ने उसे रास्ते में रोका। उन्होंने पीड़िता को धमकी दी कि उसके अन्य लड़कों के साथ संबंध हैं और वे उसे बदनाम कर देंगे। बदनामी के डर से घबराई छात्रा को वे एक सुनसान जगह पर ले गए और पहली बार उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बदनामी के डर से घटना के बारे में किसी को नहीं बताया।