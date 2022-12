ओला-उबर भूल जाइए! 12 दिसंबर से बेस्ट शुरू कर रही प्रीमियम बस सेवा, जानें डिटेल्स

मुंबईPublished: Dec 09, 2022 05:40:35 pm Submitted by: Dinesh Dubey

Mumbai BEST Premium Bus Service: बेस्ट की प्रीमियम बस सेवा में सीट चलो ऐप (Chalo App) से बुक की जा सकती है। यह बसें केवल वहीँ रुकेंगी जहां से यात्री का सीट बुक होगा।

बेस्ट की प्रीमियम बस सेवा

BEST Premium Bus Service Details: मुंबई में सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल बेस्ट (Brihanmumbai Electric Supply and Transport) 12 दिसंबर से ठाणे-बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) मार्ग पर अपनी प्रीमियम बस सेवा शुरू करेगी। बेस्ट चलो बस (BEST Chalo Bus) नाम की इस सेवा में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें शामिल है, जो बेहद सुविधाजनक और आरामदायक होंगी।