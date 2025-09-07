गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, कोई डूबा तो किसी को लगा करंट, महाराष्ट्र में 8 लोगों की मौत से कोहराम

महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच कई जगहों पर दर्दनाक हादसे हुए हैं। मुंबई, पुणे, नांदेड और अकोला में अलग-अलग घटनाओं में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। इन हादसों से पीड़ितों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
पुणे जिले के चाकण इलाके में विसर्जन के दौरान चार लोगों की जान चली गई। वाकी खुर्द में भीमा नदी में दो युवक डूब गए। इनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। इसके अलावा बिरदवड़ी गांव में एक व्यक्ति कुएं में डूब गया और शेलपिंपलगांव में भीमा नदी में एक 45 वर्षीय व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई। इन घटनाओं से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है।
नांदेड जिले के गाडेगांव इलाके में शनिवार शाम में आसना नदी में विसर्जन के दौरान तीन लोग पानी में बह गए। इनमें से एक को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन बालाजी उबाले और योगेश उबाले नामक दो लोग अब तक लापता हैं। उनकी तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है।
मुंबई के साकीनाका इलाके में गणेश विसर्जन की शोभायात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। खैरानी रोड पर श्री गजानन मित्र मंडल की शोभायात्रा में ट्रॉली हाई वोल्टेज वाली तार से टकरा गई। करंट लगने से 36 वर्षीय बिनू शिवकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में तुषार गुप्ता (18), धर्मराज गुप्ता (44), आरुष गुप्ता (12), शंभू कामी (20) और करण कानोजिया (14) गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है।
कापशी से गणेश विसर्जन कर घर लौट रहे भक्तों की बाइक को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें अकोला शहर की शिवसेना कॉलोनी निवासी मात्र 30 वर्षीय रामचंद्र आंधले की मौत हो गई। रामचंद्र की आकस्मिक मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, अकोला के दो गणेश भक्त कापशी तालाब में गणेश विसर्जन के लिए गए थे। विसर्जन के बाद दोनों दोस्त मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही कार से उनकी टक्कर हो गई। इस हादसे में रामचंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका मित्र गंभीर रूप से घायल हो गया।