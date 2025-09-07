गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, कोई डूबा तो किसी को लगा करंट, महाराष्ट्र में 8 लोगों की मौत से कोहराम

मुंबई के साकीनाका इलाके में गणेश विसर्जन की शोभायात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। खैरानी रोड पर श्री गजानन मित्र मंडल की शोभायात्रा में ट्रॉली हाई वोल्टेज वाली तार से टकरा गई। करंट लगने से 36 वर्षीय बिनू शिवकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में तुषार गुप्ता (18), धर्मराज गुप्ता (44), आरुष गुप्ता (12), शंभू कामी (20) और करण कानोजिया (14) गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है।