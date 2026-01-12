फडणवीस ने अजित पवार पर साधा निशाना, कहा- जीत मिले या हार, अपराधी जाएंगे जेल

इस पूरे विवाद पर अजित पवार ने पहले ही सफाई देते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, तो इसमें उसकी पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों का दोष कैसे माना जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एनसीपी की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (सचिन खरात गुट) के साथ चुनावी समझौता है और कुछ सीटें उसी के तहत दी गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने सीधे तौर पर किसी अपराधी को टिकट नहीं दिया है।