महाराष्ट्र: शनि शिंगणापुर जा रहे श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा, 5 लोगों की मौत

Maharashtra Road Accident: महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर रोड पर एक टेम्पो ट्रैवलर और ऑटो रिक्शा की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में पांच लोगों की मौत की खबर है।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 07, 2026

tempo traveller and auto rickshaw collided in Maharashtra

महाराष्ट्र में टेम्पो ट्रैवलर और ऑटो की जोरदार टक्कर

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले (अहमदनगर) में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। राहुरी-शनि शिंगणापुर मार्ग पर एक तेज रफ्तार टेम्पो ट्रैवलर और ऑटो रिक्शा के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण दुर्घटना में रिक्शा में सवार 5 यात्रियों की मौत होने की खबर है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना उंबरे गांव की सीमा में तांबे पेट्रोल पंप के पास घटी। एक टेम्पो ट्रैवलर बेहद तेज रफ्तार में शनि शिंगणापुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान राहुरी की ओर से आ रहे एक ऑटो रिक्शा को उसने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि रिक्शा के परखच्चे उड़ गए और वह हवा में उछलकर कुछ दूर जा गिरी। टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित टेम्पो ट्रैवलर भी सड़क किनारे पलट गया।

चीख-पुकार सुन दौड़े ग्रामीण

हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोग पीड़ितों की मदद के लिए दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और रिक्शा में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक रिक्शा में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि टेम्पो ट्रैवलर में सवार यात्री भी घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए राहुरी और अहमदनगर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

हादसे के बाद भयंकर जाम

दुर्घटना के बाद व्यस्त रोड पर कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह ठप हो गया। राहुरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाया। फिलहाल पुलिस मृतकों की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस रोड पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि यहां यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

गौरतलब है कि शनि शिंगणापुर में शनिदेव का प्राचीन मंदिर है, जो देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। इसी कारण हर साल देशभर से लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा शिरडी के साईंबाबा मंदिर के नजदीक होने की वजह से साईं भक्तों की भी यहां बड़ी संख्या में आवाजाही बनी रहती है। राहुरी-शनि शिंगणापुर मंदिर जाने का प्रमुख मार्ग है।

Published on:

07 Jan 2026 01:46 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र: शनि शिंगणापुर जा रहे श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा, 5 लोगों की मौत

