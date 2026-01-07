महाराष्ट्र: शनि शिंगणापुर जा रहे श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा, 5 लोगों की मौत

जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना उंबरे गांव की सीमा में तांबे पेट्रोल पंप के पास घटी। एक टेम्पो ट्रैवलर बेहद तेज रफ्तार में शनि शिंगणापुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान राहुरी की ओर से आ रहे एक ऑटो रिक्शा को उसने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि रिक्शा के परखच्चे उड़ गए और वह हवा में उछलकर कुछ दूर जा गिरी। टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित टेम्पो ट्रैवलर भी सड़क किनारे पलट गया।