दिवाली से पहले महाराष्ट्र की जनता को बड़ा तोहफा, इन वाहनों को अब नहीं देना पड़ेगा टोल!

Toll Waived in Mumbai : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि मुंबई की सीमा पर मौजूद सभी 5 टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों के लिए कोई टोल नहीं लगेगा।

मुंबई•Oct 14, 2024 / 03:02 pm• Dinesh Dubey

No Toll For These Vehicles : महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Vidhan Sabha Election) को लेकर आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। खबरों की मानें तो निर्वाचन आयोग मंगलवार (15 अक्टूबर) को राज्य विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। इस बीच एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने आज (14 अक्टूबर) कैबिनेट बैठक में टोल माफी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यह शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी की मौजूदा महायुति सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक हो सकती है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को राज्य कैबिनेट में बड़ा ऐलान किया। मुंबई में एंट्री के सभी पांच टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों (LMV) के लिए पूरी तरह से टोल छूट होगी। हल्के मोटर के लिए टोल माफ आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। किन पांच टोल बूथों पर टोल छूट? दहिसर टोल नाका मुलुंड-एलबीएस रोड टोल नाका आनंदनगर टोल नाका वाशी टोल नाका ऐरोली टोल नाका सरकारी खजाने पर पड़ा भारी बोझ मुंबई में एलएमवी वाहनों के लिए टोल माफी से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा. राज्य के खजाने पर करीब पांच हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. मुंबई में पांच टोल बूथों पर टोल माफ करने के फैसले के बाद राज्य सरकार को संबंधित ठेकेदारों को लगभग 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। इन पांच टोल में से चार टोल की अवधि 2027 तक और एक टोल की अवधि 2029 तक है। विपक्ष का आरोप है कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर शिंदे सरकार ने यह फैसला लिया है। इन वाहनों से टोल नहीं वसूला जाएगा आमतौर पर कार, जीप, ट्रैक्टर आदि को हल्का वाहन माना जाता है। जिन वाहनों का औसत वजन 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं होता, उन्हें हल्के वाहन कहा जाता है। महाराष्ट्र के मंत्री दादाजी दगडू भूसे ने कहा, "मुंबई में प्रवेश के समय 5 टोल प्लाजा है, जिनमें दहिसर, आनंद नगर, वैशाली नगर, ऐरोली और मुलुंड के टोल प्लाजा शामिल है। जहां टोल के तौर पर 45 रुपये और 75 रुपये वसूले जाते थे, यह रकम 2026 तक प्रभावी थी।" उन्होंने आगे कहा, "लगभग 3.5 लाख वाहन रोज आते-जाते थे। इनमें से लगभग 70 हजार भारी वाहन और 2.80 लाख हल्के वाहन (LMV) थे। आज सरकार ने रात 12 बजे के बाद हल्के वाहनों को टोल से छूट देने का फैसला किया है…इससे लोगों को कतारों में नहीं लगना पड़ेगा और उनके समय की बचत होगी. सरकार कई महीनों से इस पर चर्चा कर रही थी और आज यह क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। इससे राज्य के लाखों लोगों को फायदा होगा।