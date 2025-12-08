कौन है IAS की टॉप-30 रैंकिंग में शामिल महाराष्ट्र के शिवांश जागडे, जिन्हें मिला यूपी कैडर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का विकल्प चुनने वाले सफल उम्मीदवारों के लिए कैडर आवंटन सूची जारी कर दी है। इस सूची के अनुसार, अखिल भारतीय रैंक (AIR) में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली शक्ति दुबे को उनका गृह राज्य उत्तर प्रदेश कैडर के रूप में आवंटित किया गया है। वहीं, हरियाणा की दूसरी रैंक प्राप्तकर्ता हर्षिता गोयल को मंत्रालय द्वारा गुजरात कैडर दिया गया है, जबकि महाराष्ट्र से तीसरे स्थान पर रहे डोंगरे अर्चित पराग को कर्नाटक कैडर प्राप्त हुआ है।