8 दिसंबर 2025,

सोमवार

मुंबई

Pune: मेरी बहन से दूर चले जा… बॉयफ्रेंड ने 29 वार कर लड़की के भाई को रास्ते से हटाया

पुणे में प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। इस मामले में छह संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और कई नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 08, 2025

Pune crime Police

पुणे में युवक की बेरहमी से हत्या (Photo: IANS/File)

महाराष्ट्र के पुणे जिले के चंदननगर इलाके में प्रेम-संबंधों को लेकर हुए विवाद में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में पता चला है कि मृतक की चचेरी बहन के प्रेमी और उसके साथियों ने वारदात को अंजाम दिया. युवक पर धारदार हथियारों से 29 बार वार किया गया। चंदननगर पुलिस ने बिना किसी पुख्ता सुराग के रातभर छानबीन करते हुए इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले फरार आरोपियों को मात्र छह घंटे के भीतर धर दबोचा है। इस हत्याकांड में शामिल कुछ नाबालिगों को भी पुलिस ने पकड़ा है।

प्रेम-संबंधों के विवाद में गई जान

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान लखन उर्फ सोन्या बालू सकट (उम्र 18) के तौर पर हुई है। वह चंदननगर के आंबेडकर परिसर का निवासी है।

मुख्या आरोपी यश रवींद्र गायकवाड़ (19) के लखन की मौसी की बेटी के साथ प्रेम-संबंध थे। लखन लगातार यश को समझा रहा था कि वह उसकी चचेरी बहन से दूर रहे और उससे संबंध खत्म कर दे।

शनिवार को लखन और यश के बीच एक बार फिर इसी प्रेम-संबंध को लेकर तीखी बहस हुई, जिसके बाद यश गुस्से में था। शनिवार की रात यश ने लखन को मामला सुलझाने के लिए ऑक्सीजन पार्क में बुलाया। जब लखन पार्क में आया, तो दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया। इसी बीच, यश और उसके साथियों ने लखन पर धारदार हथियारों से 29 वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और हमलावर वहां से भाग गए।

6 घंटे में सुलझाया केस

हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उन्हें घटनास्थल पर शव नहीं मिला, केवल खून के निशान थे। जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न अस्पतालों से संपर्क किया, तब जाकर पता चला कि लखन को एक निजी अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो चुकी है।

इसके बाद, पुलिस उपायुक्त सोमय मुंडे, सहायक आयुक्त प्रांजली सोनावणे और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सीमा ढाकने के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र छह घंटे में हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

इस मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान यश गायकवाड़ (19), प्रथमेश शंकर दारकू (20), जानकीराम परशुराम वाघमारे (18), महादेव पांडुरंग गंगासागरे (19), बालाजी आनंद (19) और करण सरवदे (18) के तौर पर हुई है। जबकि कई नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है। सभी आरोपी चंदननगर के रहने वाले है।

Published on:

08 Dec 2025 05:07 pm

Mumbai / Pune: मेरी बहन से दूर चले जा… बॉयफ्रेंड ने 29 वार कर लड़की के भाई को रास्ते से हटाया

