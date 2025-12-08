Pune: मेरी बहन से दूर चले जा… बॉयफ्रेंड ने 29 वार कर लड़की के भाई को रास्ते से हटाया

महाराष्ट्र के पुणे जिले के चंदननगर इलाके में प्रेम-संबंधों को लेकर हुए विवाद में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में पता चला है कि मृतक की चचेरी बहन के प्रेमी और उसके साथियों ने वारदात को अंजाम दिया. युवक पर धारदार हथियारों से 29 बार वार किया गया। चंदननगर पुलिस ने बिना किसी पुख्ता सुराग के रातभर छानबीन करते हुए इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले फरार आरोपियों को मात्र छह घंटे के भीतर धर दबोचा है। इस हत्याकांड में शामिल कुछ नाबालिगों को भी पुलिस ने पकड़ा है।