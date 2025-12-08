ठाणे में पानी की कटौती: 1000 मिमी व्यास वाली पाइपलाइन फटी, 11 दिसंबर तक ये इलाके होंगे प्रभावित

ठाणे के हजारों घरों मे नहीं आएगा पानी (File)
मुंबई से सटे ठाणे शहर को पानी की आपूर्ति करने वाली एक प्रमुख पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण ठाणे महानगरपालिका (TMC) ने अगले तीन दिनों के लिए शहर में 30 प्रतिशत पानी की कटौती लागू करने का फैसला किया है। इस कटौती के चलते शहर के कई हिस्सों में पानी की आपूर्ति अनियमित और कम रहेगी।
जानकारी के मुताबिक, शनिवार 6 दिसंबर की सुबह कल्याण फाटा के पास 'महानगर गैस लिमिटेड' (MGL) द्वारा किए जा रहे काम के दौरान 1,000 मिमी व्यास की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। अधिकारियों ने बताया कि शहर को पानी सप्लाई करने वाली यह मुख्य पाइपलाइन है, जो पिसे वियर (Pise Weir) से टेमघर जल शोधन संयंत्र (Temghar Water Treatment Plant) तक पानी पहुंचाती है।
टीएमसी के जल आपूर्ति विभाग के अनुसार, क्षतिग्रस्त पाइपलाइन पुरानी है और प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट तकनीक से बनी है, जिसके कारण इसकी मरम्मत में सामान्य से अधिक समय लग रहा है।
मरम्मत कार्य को पूरा होने में लगभग तीन दिन और लगने की उम्मीद है। इस दौरान पानी की सीमित आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए ठाणे नगर निगम (TMC) 11 दिसंबर तक क्षेत्र-आधारित जल वितरण लागू करेगा। इस अवधि के दौरान, शहर के निवासियों को कम और अनियमित जल आपूर्ति का सामना करना पड़ेगा।
ठाणे महानगरपालिका (TMC) क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 27 लाख है, जिसके लिए प्रतिदिन 621 मिलियन लीटर (MLD) पानी की आवश्यकता होती है, जबकि वर्तमान में शहर को 585 MLD पानी की आपूर्ति होती है। जिसमें से ठाणे महानगरपालिका 250 MLD, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (MIDC) 135 MLD, स्टेम कंपनी 115 MLD और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) 85 MLD जैसे विभिन्न स्रोतों से पूरी होती है। लेकिन बढ़ती आबादी के कारण शहर में पानी की कमी की समस्या बनी हुई है, जिसे दूर करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है।
हालांकि, ठाणे में BMC से सप्लाई होने वाला 85 MLD पानी का वितरण किसन नगर 1 और 2, वागले एस्टेट, इंदिरा नगर, कोपरी, गावदेवी, बालकुम और घोड़बंदर के कुछ हिस्सों में होता है। ठाणे के दिवा क्षेत्र को MIDC से पानी मिलता है। लेकिन वर्तमान में 30 प्रतिशत की पानी कटौती उन क्षेत्रों पर लागू की गई है जिन्हें TMC अपनी जल आपूर्ति योजना से पानी वितरित करता है, जिनमें ठाणे शहर, कलवा, मुंब्रा और घोड़बंदर क्षेत्र के इलाके शामिल हैं।
नगर निगम ने शहर के निवासियों से अपील की है कि वे कटौती की अवधि के लिए पर्याप्त पानी जमा करके रखें और इस दौरान पानी का उपयोग संयम से करें ताकि कम से कम परेशानी हो।
