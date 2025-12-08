8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

ठाणे में पानी की कटौती: 1000 मिमी व्यास वाली पाइपलाइन फटी, 11 दिसंबर तक ये इलाके होंगे प्रभावित

Thane Water Cut: महानगर गैस (Mahanagar Gas) द्वारा किए जा रहे काम के दौरान कल्याण फाटा के पास 1,000 मिमी व्यास की पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 08, 2025

Thane Water Cut News

ठाणे के हजारों घरों मे नहीं आएगा पानी (File)

मुंबई से सटे ठाणे शहर को पानी की आपूर्ति करने वाली एक प्रमुख पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण ठाणे महानगरपालिका (TMC) ने अगले तीन दिनों के लिए शहर में 30 प्रतिशत पानी की कटौती लागू करने का फैसला किया है। इस कटौती के चलते शहर के कई हिस्सों में पानी की आपूर्ति अनियमित और कम रहेगी।

पानी की कटौती क्यों?

जानकारी के मुताबिक, शनिवार 6 दिसंबर की सुबह कल्याण फाटा के पास 'महानगर गैस लिमिटेड' (MGL) द्वारा किए जा रहे काम के दौरान 1,000 मिमी व्यास की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। अधिकारियों ने बताया कि शहर को पानी सप्लाई करने वाली यह मुख्य पाइपलाइन है, जो पिसे वियर (Pise Weir) से टेमघर जल शोधन संयंत्र (Temghar Water Treatment Plant) तक पानी पहुंचाती है।

टीएमसी के जल आपूर्ति विभाग के अनुसार, क्षतिग्रस्त पाइपलाइन पुरानी है और प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट तकनीक से बनी है, जिसके कारण इसकी मरम्मत में सामान्य से अधिक समय लग रहा है।

11 दिसंबर तक पानी की कटौती

मरम्मत कार्य को पूरा होने में लगभग तीन दिन और लगने की उम्मीद है। इस दौरान पानी की सीमित आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए ठाणे नगर निगम (TMC) 11 दिसंबर तक क्षेत्र-आधारित जल वितरण लागू करेगा। इस अवधि के दौरान, शहर के निवासियों को कम और अनियमित जल आपूर्ति का सामना करना पड़ेगा।

इन इलाकों पर पड़ेगा असर

ठाणे महानगरपालिका (TMC) क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 27 लाख है, जिसके लिए प्रतिदिन 621 मिलियन लीटर (MLD) पानी की आवश्यकता होती है, जबकि वर्तमान में शहर को 585 MLD पानी की आपूर्ति होती है। जिसमें से ठाणे महानगरपालिका 250 MLD, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (MIDC) 135 MLD, स्टेम कंपनी 115 MLD और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) 85 MLD जैसे विभिन्न स्रोतों से पूरी होती है। लेकिन बढ़ती आबादी के कारण शहर में पानी की कमी की समस्या बनी हुई है, जिसे दूर करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है।

हालांकि, ठाणे में BMC से सप्लाई होने वाला 85 MLD पानी का वितरण किसन नगर 1 और 2, वागले एस्टेट, इंदिरा नगर, कोपरी, गावदेवी, बालकुम और घोड़बंदर के कुछ हिस्सों में होता है। ठाणे के दिवा क्षेत्र को MIDC से पानी मिलता है। लेकिन वर्तमान में 30 प्रतिशत की पानी कटौती उन क्षेत्रों पर लागू की गई है जिन्हें TMC अपनी जल आपूर्ति योजना से पानी वितरित करता है, जिनमें ठाणे शहर, कलवा, मुंब्रा और घोड़बंदर क्षेत्र के इलाके शामिल हैं।

नगर निगम ने शहर के निवासियों से अपील की है कि वे कटौती की अवधि के लिए पर्याप्त पानी जमा करके रखें और इस दौरान पानी का उपयोग संयम से करें ताकि कम से कम परेशानी हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

08 Dec 2025 06:37 pm

Published on:

08 Dec 2025 06:04 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ठाणे में पानी की कटौती: 1000 मिमी व्यास वाली पाइपलाइन फटी, 11 दिसंबर तक ये इलाके होंगे प्रभावित

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

पार्टी अभी बाकी है, बिग बॉस 19 के बाद TV और OTT पर दस्तक देंगे ये 6 जबरदस्त रियलिटी शो

रियलिटी शोज
OTT

Pune: मेरी बहन से दूर चले जा… बॉयफ्रेंड ने 29 वार कर लड़की के भाई को रास्ते से हटाया

Pune crime Police
मुंबई

धर्मेंद्र की वो फिल्म जिसके लिए उन्हें लेनी पड़ी थी इंग्लिश की ट्यूशन, हॉलीवुड सितारे भी आये थे नजर

Dharmendra Photos
मनोरंजन

धर्मेंद्र की याद में बॉबी देओल का दर्द आया सामने, लिखा- हर टपकते आंसुओं में…

धर्मेंद्र की याद में बॉबी देओल का दर्द आया सामने, लिखा- हर टपकते आंसुओं में...
बॉलीवुड

सिंगर कनिका कपूर के साथ स्टेज पर हुई छेड़छाड़, अचानक आए शख्स ने गलत तरीके से छुआ, देखें वीडियो

Singer Kanika Kapoor Groped By Man on stage attempting to lift in meghalaya video goes viral
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.