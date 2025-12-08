ठाणे में पानी की कटौती: 1000 मिमी व्यास वाली पाइपलाइन फटी, 11 दिसंबर तक ये इलाके होंगे प्रभावित

ठाणे महानगरपालिका (TMC) क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 27 लाख है, जिसके लिए प्रतिदिन 621 मिलियन लीटर (MLD) पानी की आवश्यकता होती है, जबकि वर्तमान में शहर को 585 MLD पानी की आपूर्ति होती है। जिसमें से ठाणे महानगरपालिका 250 MLD, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (MIDC) 135 MLD, स्टेम कंपनी 115 MLD और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) 85 MLD जैसे विभिन्न स्रोतों से पूरी होती है। लेकिन बढ़ती आबादी के कारण शहर में पानी की कमी की समस्या बनी हुई है, जिसे दूर करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है।