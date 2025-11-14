NDA से अलग लड़ना अजित पवार को पड़ा भारी! बिहार में सूपड़ा साफ, उम्मीदवारों की जमानत बचना मुश्किल

हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने महाराष्ट्र में भी राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। जहां एनडीए दो सौ सीटों के करीब है और ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है, वहीं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को करारा झटका लगा है। बिहार में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का उनका दांव पूरी तरह फेल हो गया। एनसीपी को बिहार विधानसभा चुनाव में एक फीसदी से भी कम वोट मिलते दिख रहे है।