बिहार में महागठबंधन हुआ ढेर तो 1700 km दूर विपक्ष की धड़कनें बढ़ीं, उद्धव सेना बोली- ये महाराष्ट्र पैटर्न है!

महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव गुट) और एनसीपी (शरद पवार गुट) की महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन इतना कमजोर रहा कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने की स्थिति भी नहीं बन पाई। शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के पास सिर्फ 20 विधायक थे, कांग्रेस को 16 और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस को केवल 10 सीटें मिली थीं। किसी भी दल के लिए राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के लिए 29 विधायकों की जरूरत होती है। लेकिन विपक्षी खेमे में किसी भी दल के पास यह संख्या नहीं थी, जिसके चलते राज्य विधानसभा में अब तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है। बिहार में भी अब इसी तरह का स्थिति बनती दिख रही है। महागठबंधन 50 सीटों के आसपास सिमटा हुआ है।