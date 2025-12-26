शिंदे परिवार का ड्रग्स मामले से संबंध…संजय राउत के आरोपों से महाराष्ट्र की सियासत में खलबली

संजय राउत और एकनाथ शिंदे (Photo: IANS/File)
महाराष्ट्र में आगामी महानगरपालिका चुनावों (BMC Elections 2026) की सुगबुगाहट के बीच शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) ने भाजपा नीत महायुति सरकार को आड़े हाथों लिया। राउत ने राज्य के मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) पर कानून-व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। वहीं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के परिवार का सातारा ड्रग्स मामले से लिंक होने का सनसनीखेज आरोप लगाया है।
संजय राउत ने महाड नगर परिषद चुनाव अभियान का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास गोगावले पर जानलेवा हमले के गंभीर आरोप हैं, लेकिन वे अब तक फरार हैं। उन्होंने आगे कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रही है, जो उन्हें मिले राजनीतिक संरक्षण का सबूत है।
राउत ने सवाल किया, "अगर विधानसभा में मंत्री कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं, तो फिर मंत्रियों के बेटे, भाई या करीबी रिश्तेदार कानून की गिरफ्त से बाहर कैसे रह जाते हैं?"
राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सातारा जिले में पकड़ी गई ड्रग्स फैक्ट्री का मुद्दा उठाया और सीधे तौर पर शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को घेरा। उन्होंने दावा किया कि जिस जमीन पर ड्रग्स का कारोबार चल रहा था, उसका संबंध शिंदे परिवार से है।
राउत ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने छापेमारी की थी, लेकिन बाद में वरिष्ठ नेताओं के दबाव में जांच को कमजोर किया गया। इस पूरे ड्रग ऑपरेशन में एक पूर्व पुलिस अधिकारी भी शामिल है, जिसके सत्ताधारी दल से करीबी संबंध हैं। इस मामले को सरकार रफा-दफा करने की कोशिश कर रही है।
