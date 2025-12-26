शिंदे परिवार का ड्रग्स मामले से संबंध…संजय राउत के आरोपों से महाराष्ट्र की सियासत में खलबली

संजय राउत ने महाड नगर परिषद चुनाव अभियान का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास गोगावले पर जानलेवा हमले के गंभीर आरोप हैं, लेकिन वे अब तक फरार हैं। उन्होंने आगे कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रही है, जो उन्हें मिले राजनीतिक संरक्षण का सबूत है।