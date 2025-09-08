Vice President Election: भाजपा हो गई सेक्युलर, पितृपक्ष में करवा रही उपराष्ट्रपति चुनाव… संजय राउत ने कसा तंज

शिवसेना (उबाठा) ने नेता संजय राउत ने उपराष्ट्रपति चुनाव के बहाने भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, “उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। सबसे पहले तो भाजपा को बधाई देनी चाहिए। आमतौर पर भाजपा स्थानीय निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा तक के चुनाव मुहूर्त देखकर कराती है और खुद को हिंदुत्ववादी पार्टी बताती है। लेकिन इस बार बिना मुहूर्त देखे उपराष्ट्रपति पद का चुनाव पितृपक्ष में कराया जा रहा। भाजपा सेक्युलर हो गई है। उन्होंने दिखा दिया कि अब मुहूर्त और पंचांग नहीं देखते, इसके लिए उनकी सराहना होनी चाहिए। वरना अब तक तो मुहूर्त, पंचांग और तिथि देखकर ही चुनाव होते थे। ऐसा लग रहा है कि दस साल में पहली बार भाजपा ने खुद को सेक्युलर घोषित कर दिया है।”