Vice President Election: भाजपा हो गई सेक्युलर, पितृपक्ष में करवा रही उपराष्ट्रपति चुनाव… संजय राउत ने कसा तंज

Vice President Election: संजय राउत ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, भाजपा हमेशा तिथि, मुहूर्त और पंचांग देखकर चुनाव करवाती है, लेकिन इस बार बिना मुहूर्त देखे चुनाव हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने खुद को सेक्युलर घोषित कर दिया है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 08, 2025

Devendra Fadnavis Amit Shah BJP
सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री अमित शाह (File Photo)

Maharashtra Politics: उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से एक दिन पहले शिवसेना (उद्धव गुट) के सांसद संजय राउत ने भाजपा पर तंज कसा है। राउत ने कहा कि इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प है और सबसे पहले भाजपा को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि हमेशा मुहूर्त और पंचांग देखकर चुनाव कराने वाली पार्टी ने इस बार पितृपक्ष (Pitru paksha 2025) में उपराष्ट्रपति चुनाव करवाकर खुद को सेक्युलर साबित कर दिया है।

संजय राउत ने क्या कहा?

शिवसेना (उबाठा) ने नेता संजय राउत ने उपराष्ट्रपति चुनाव के बहाने भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, “उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। सबसे पहले तो भाजपा को बधाई देनी चाहिए। आमतौर पर भाजपा स्थानीय निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा तक के चुनाव मुहूर्त देखकर कराती है और खुद को हिंदुत्ववादी पार्टी बताती है। लेकिन इस बार बिना मुहूर्त देखे उपराष्ट्रपति पद का चुनाव पितृपक्ष में कराया जा रहा। भाजपा सेक्युलर हो गई है। उन्होंने दिखा दिया कि अब मुहूर्त और पंचांग नहीं देखते, इसके लिए उनकी सराहना होनी चाहिए। वरना अब तक तो मुहूर्त, पंचांग और तिथि देखकर ही चुनाव होते थे। ऐसा लग रहा है कि दस साल में पहली बार भाजपा ने खुद को सेक्युलर घोषित कर दिया है।”

राज्यसभा सांसद राउत ने आगे कहा कि पितृपक्ष के शुरुआती दिनों में होने वाले इस चुनाव के नतीजों के बाद नए उपराष्ट्रपति को सावधान रहना होगा। उन्होंने कहा, “पिछले उपराष्ट्रपति का क्या हुआ, यह अब तक किसी को पता नहीं। जब तक उनका सार्वजनिक रूप से दर्शन नहीं होता, तब तक शंका बनी रहेगी।“

सांसद निर्भय होकर करें मतदान- राउत

संजय राउत ने सांसदों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले उपराष्ट्रपति को अपने पूर्ववर्ती की गलतियों से सबक लेना होगा। उन्होंने कहा, “अगर ऐसी स्थिति से बचना है तो सांसदों को निर्भय होकर राष्ट्रहित के लिए बी. सुदर्शन रेड्डी को वोट देना चाहिए।”

राउत ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे का जिक्र करते हुए कहा, “जब उन्होंने थोड़ा कड़ा रुख दिखाने की कोशिश की, तो उन्हें हटाकर गायब कर दिया गया। उनका इस्तीफा महज दिखावा था।”

गौरतलब हो कि 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना प्रत्याशी बनाया है। उपराष्ट्रपति चुनाव कौन जीतेगा? इस पर बात करें तो संख्याबल भाजपा नीत एनडीए के पक्ष में है, लेकिन विपक्ष इसे संविधान बचाने की लड़ाई बताते हुए पूरी ताकत से चुनावी मुकाबले में उतरा है।

