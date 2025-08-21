उपराष्ट्रपति चुनाव: शरद पवार और उद्धव ठाकरे क्या NDA का देंगे साथ? फडणवीस के फोन से गरमाई सियासत

हालांकि, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने भी अपनी ओर से उम्मीदवार उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। विपक्ष की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। आज संसद भवन में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर विपक्षी दलों ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया।