नाम के आगे नहीं लिख सकते ‘पद्म श्री’, ‘पद्म भूषण’ या ‘भारत रत्न’- बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

न्यायमूर्ति सुंदरेशन ने कहा कि यह अदालत का कर्तव्य है कि वह 1995 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले की ओर सबका ध्यान दिलाए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि, "भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जैसे नागरिक सम्मान 'उपाधियां' नहीं हैं और पुरस्कार विजेताओं को इनका उपयोग अपने नाम के उपसर्ग (Prefix) या प्रत्यय (Suffix) के रूप में नहीं करना चाहिए।"