बॉम्बे हाईकोर्ट की जज रेवती मोहिते डेरे का प्रमोशन, अब संभालेंगी मुख्य न्यायाधीश की कमान

केंद्र सरकार ने नए साल के पहले दिन न्यायपालिका में महत्वपूर्ण नियुक्तियों और तबादलों की अधिसूचना जारी की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर मुहर लगाते हुए केंद्र ने देश के तीन उच्च न्यायालयों (High Court) के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों (Chief Justices) के नाम घोषित किए। इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस रेवती मोहिते डेरे (Justice Revati P Mohite Dere) को पदोन्नत कर मेघालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।