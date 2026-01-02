2 जनवरी 2026,

मुंबई

बॉम्बे हाईकोर्ट की जज रेवती मोहिते डेरे का प्रमोशन, अब संभालेंगी मुख्य न्यायाधीश की कमान

Justice Revati Mohite Dere : देश के तीन उच्च न्यायालयों को नए मुख्य न्यायाधीश मिले हैं। इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट की जज जस्टिस रेवती मोहिते डेरे भी शामिल हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 02, 2026

Bombay High Court Justice Revati Mohite Dere promotion

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बनीं मुख्य न्यायाधीश (Patrika Photo)

केंद्र सरकार ने नए साल के पहले दिन न्यायपालिका में महत्वपूर्ण नियुक्तियों और तबादलों की अधिसूचना जारी की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर मुहर लगाते हुए केंद्र ने देश के तीन उच्च न्यायालयों (High Court) के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों (Chief Justices) के नाम घोषित किए। इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस रेवती मोहिते डेरे (Justice Revati P Mohite Dere) को पदोन्नत कर मेघालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।

देश के तीन उच्च न्यायालयों को मिले नए मुख्य न्यायाधीश-

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे संभालेंगी मेघालय HC की कमान-

अपने महत्वपूर्ण फैसलों के लिए जानी जाने वाली जस्टिस रेवती मोहिते डेरे अब मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगी। उनकी नियुक्ति वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सौमेन सेन के तबादले के बाद प्रभावी होगी। जस्टिस डेरे का करियर काफी प्रभावशाली रहा है और उनकी पदोन्नति को बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण माना जा रहा है।

जस्टिस सौमेन सेन का केरल तबादला-

मेघालय हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सौमेन सेन को अब केरल हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह 9 जनवरी 2026 को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस नितिन मधुकर जामदार की सेवानिवृत्ति के बाद अपना पदभार ग्रहण करेंगे।

जस्टिस संगम कुमार साहू होंगे पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस-

उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र ने उन्हें पदोन्नत कर पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।

कॉलेजियम की सिफारिशों पर लगी मुहर-

यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा पिछले महीने दी गई सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। कानून मंत्रालय द्वारा गुरुवार (1 जनवरी) को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, ये नियुक्तियां संबंधित न्यायाधीशों द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होंगी।

Updated on:

02 Jan 2026 11:19 am

Published on:

02 Jan 2026 10:21 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / बॉम्बे हाईकोर्ट की जज रेवती मोहिते डेरे का प्रमोशन, अब संभालेंगी मुख्य न्यायाधीश की कमान

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

