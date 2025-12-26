हैवानियत की हदें पार: पिता, चाचा और पड़ोसी ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, स्कूल की वजह से हुआ पर्दाफाश

सांकेतिक तस्वीर
महाराष्ट्र के अकोला जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां तेल्हारा तहसील के एक गांव में एक 12 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ उसके अपने ही पिता, चाचा और एक बुजुर्ग पड़ोसी ने बार-बार दुष्कर्म किया। इस घिनौने कृत्य का पर्दाफाश तब हुआ जब बच्ची ने स्कूल में अपनी आपबीती सुनाई।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित बच्ची की उम्र मात्र 12 साल 8 महीने है। घर के जिस माहौल में उसे सुरक्षित होना चाहिए था, वहीं उसके साथ दरिंदगी की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता और चाचा पिछले 6 दिनों से लगातार मासूम का यौन शोषण कर रहे थे। हद तो तब पार हो गई जब पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग ने भी बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया।
इस पूरे मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब स्कूल में 'चाइल्ड लाइन' की महिला अधिकारियों ने छात्रों के लिए गाइडेंस और काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया था। इस दौरान बच्ची ने अपने साथ हो रहे अत्याचार की जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल को दी।
प्रिंसिपल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत चाईल्ड लाईन के अधिकारियों के साथ मिलकर तेल्हारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया।
तेल्हारा पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(f), (m), 65(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6, 8 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी पिता और पड़ोसी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि पीड़िता का आरोपी चाचा फरार है। वह पुणे में छिपा हुआ है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। इस मामले की आगे की जांच जारी है।
