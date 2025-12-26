हैवानियत की हदें पार: पिता, चाचा और पड़ोसी ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, स्कूल की वजह से हुआ पर्दाफाश

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित बच्ची की उम्र मात्र 12 साल 8 महीने है। घर के जिस माहौल में उसे सुरक्षित होना चाहिए था, वहीं उसके साथ दरिंदगी की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता और चाचा पिछले 6 दिनों से लगातार मासूम का यौन शोषण कर रहे थे। हद तो तब पार हो गई जब पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग ने भी बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया।