शिंदे के गढ़ में भाजपा कार्यालय पर अंधाधुंध फायरिंग, प्रत्याशी बाल-बाल बचा, गार्ड को लगी गोली

यह सनसनीखेज वारदात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ माने जाने वाले ठाणे जिले के अंबरनाथ पश्चिम में आधी रात को करीब सवा 12 बजे हुई। आगामी 20 दिसंबर को होने वाले अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव में पवन वालेकर भाजपा के प्रत्याशी है। उनके शंकर मंदिर परिसर में स्थित जनसंपर्क कार्यालय को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। उस वक्त पवन वालेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय में मौजूद थे। तभी बाइक से आये दो नकाबपोश हमलावरों ने कार्यालय पर 4 से 6 राउंड गोलियां चलाईं और फरार हो गए।