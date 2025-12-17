17 दिसंबर 2025,

बुधवार

मुंबई

शिंदे के गढ़ में भाजपा कार्यालय पर अंधाधुंध फायरिंग, प्रत्याशी बाल-बाल बचा, गार्ड को लगी गोली

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ माने जाने वाले ठाणे जिले में स्थानीय निकाय चुनाव से ठीक पहले बड़ी वारदात हुई है। अंबरनाथ इलाके में भाजपा उम्मीदवार के कार्यालय पर अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 17, 2025

Maharashtra Politics Devendra Fadnavis Eknath Shinde

देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे (Photo: IANS)

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ इलाके (Ambernath Firing) में उस समय हड़कंप मच गया, जब कुछ अज्ञात हमलावरों ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार पवन वालेकर (BJP Pawan Walekar Attack) के जनसंपर्क कार्यालय पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस जानलेवा हमले में कार्यालय पर तैनात एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

रात के अंधेरे में आए हमलावर

यह सनसनीखेज वारदात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ माने जाने वाले ठाणे जिले के अंबरनाथ पश्चिम में आधी रात को करीब सवा 12 बजे हुई। आगामी 20 दिसंबर को होने वाले अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव में पवन वालेकर भाजपा के प्रत्याशी है। उनके शंकर मंदिर परिसर में स्थित जनसंपर्क कार्यालय को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। उस वक्त पवन वालेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय में मौजूद थे। तभी बाइक से आये दो नकाबपोश हमलावरों ने कार्यालय पर 4 से 6 राउंड गोलियां चलाईं और फरार हो गए।

CCTV में कैद हुई वारदात

गोलियों की आवाज सुनते ही कार्यालय के सुरक्षा गार्ड बाहर निकले, तभी हमलावरों ने उनकी ओर भी फायर कर दिया। जिससे गार्ड के हाथ की उंगली में गोली लग गई। यह पूरी घटना कार्यालय के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले हुई इस फायरिंग की घटना ने शहर में दहशत का माहौल बना दिया है।

सीएम फडणवीस की सभा से पहले हमला

हैरानी की बात यह है कि यह हमला ऐसे समय में हुआ जब बुधवार शाम को ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अंबरनाथ में एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री के आगमन से चंद घंटे पहले हुई इस फायरिंग ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पुलिस ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर सुरक्षा बढ़ा दी है।

भाजपा ने किया प्रदर्शन

घटना के तुरंत बाद भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता अंबरनाथ पुलिस स्टेशन पहुंचे और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र पवार (Narendra Pawar) ने आरोप लगाया कि पुलिस को संदिग्धों के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं की गई।

बताया जा रहा है कि भाजपा प्रत्याशी पवन वालेकर अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव में नगराध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Updated on:

17 Dec 2025 01:41 pm

Published on:

17 Dec 2025 12:58 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / शिंदे के गढ़ में भाजपा कार्यालय पर अंधाधुंध फायरिंग, प्रत्याशी बाल-बाल बचा, गार्ड को लगी गोली

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

