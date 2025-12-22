22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

शहर ही नहीं गांवों में भी चला भाजपा का जादू, कामठी में 40 साल बाद खिला कमल, फडणवीस ने बताया बंपर जीत का राज

Maharashtra Local Body Election Results 2025: महाराष्ट्र में भाजपा नीत महायुति गठबंधन ने 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में हुए चुनावों में 207 स्थानों पर जीत दर्ज की है। इसके मुकाबले विपक्षी महाविकास आघाड़ी को महज 44 अध्यक्ष पदों से संतोष करना पड़ा।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 22, 2025

BJP wins in Nagpur civic polls

नागपुर में भाजपा का शानदार प्रदर्शन (Photo: IANS)

महाराष्ट्र के नागपुर जिले की सबसे चर्चित सीट कामठी नगर परिषद (Kamptee Municipal Council Election) में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अपने 40 साल के चुनावी इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने यहां नगराध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है। बीजेपी उम्मीदवार अजय अग्रवाल (Ajay Agrawal Won) ने कांटे की टक्कर में कांग्रेस के शकुर नगानी (Shakur Nagani) को मात्र 103 वोटों के मामूली अंतर से हराकर जीत का परचम लहराया।

कैसे पलटा पासा? कांग्रेस ने उठाए सवाल

कामठी का यह मुकाबला बेहद रोमांचक था। मतगणना के दौरान कांग्रेस के शकुर नगानी दिन भर बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अंतिम दौर की गिनती में पासा पलट गया और अजय अग्रवाल विजयी घोषित किए गए। इस वजह से नतीजों पर कांग्रेस नेता ने संदेह जताया है।

नगानी का आरोप है कि मतगणना के अधिकांश समय तक वे बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अंत के दौर में अचानक नतीजों का पलटना संदेह पैदा करता है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अनियमितताओं की आशंका जताई है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की ओर इशारा करते हुए नाराजगी जाहिर की है।

कामठी की यह सीट पूरे नागपुर जिले में सबसे ज्यादा चर्चा में रही। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के बीच तीखी जुबानी जंग देखी गई, जो बाद में कथित भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के आरोपों तक पहुंच गई। इसी वजह से यह सीट राजनीतिक हलकों में बेहद संवेदनशील मानी जा रही थी।

बीजेपी का दांव रहा सफल

नागपुर के संरक्षक मंत्री व भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के निर्वाचन क्षेत्र कामठी में बीजेपी ने पहली बार जीत का स्वाद चखा है। इस चुनाव में बीजेपी की रणनीति काम कर गई। पूर्व एमएलसी सुलैखा कुंभारे (Sulekha Kumbhare), जिनकी पार्टी 'बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच' (BREM) बीजेपी की सहयोगी रही है, ने अजय कदम को मैदान में उतारा था। सुलैखा कुंभारे और नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार गठबंधन के बजाय अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया।

बीजेपी पूरे जिले में अपना दबदबा चाहती थी, इसलिए उसने कुंभारे के साथ गठबंधन करने के बजाय अजय अग्रवाल को टिकट दिया। दूसरी ओर, कांग्रेस भी टिकट बंटवारे के विवादों से जूझती रही, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला।

फडणवीस ने बताया महाराष्ट्र निकाय चुनाव में कैसे मिली प्रचंड जीत

महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा ने नगर परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष के 117 पदों पर जीत हासिल की है। वहीं शिवसेना (एकनाथ शिंदे) को 53 और एनसीपी (अजित पवार) को 37 अध्यक्ष पद मिले हैं। विपक्षी खेमे की बात करें तो महाविकास आघाड़ी (MVA) के घटक दलों को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने 28 अध्यक्ष पदों पर जीत दर्ज की, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) को 9 और शरद पवार की एनसीपी को 7 अध्यक्ष पद हासिल हुए हैं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की जनता का विशेष रूप से आभार जताते हुए कहा कि लोगों ने एक साल पहले विधानसभा चुनाव में दिए गए जनादेश को दोहराया है। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि यह चुनाव पूरी तरह से सकारात्मक विकास एजेंडे पर लड़ा गया था। मैंने अपने पूरे अभियान के दौरान किसी भी राजनीतिक नेता या पार्टी की आलोचना नहीं की। हमने केवल अपने काम और भविष्य की योजनाओं के आधार पर वोट मांगे और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया।

सीएम फडणवीस ने इस सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ नेताओं के भरोसे और प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की टीम व कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत ने इस प्रचंड जीत को संभव बनाया है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक विपक्षी पार्टियां जनता से जुड़े मुद्दे नहीं उठाएंगी, वोट चोरी जैसे बेबुनियाद आरोप लगाएंगी, तब तक बीजेपी को चुनावों में फायदा मिलता रहेगा। 

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

22 Dec 2025 01:01 pm

Published on:

22 Dec 2025 12:54 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / शहर ही नहीं गांवों में भी चला भाजपा का जादू, कामठी में 40 साल बाद खिला कमल, फडणवीस ने बताया बंपर जीत का राज

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के खिलाफ थी सास! पूनम सिन्हा ने किया खुलासा

Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal marriage against mother-in-law now Poonam Sinha revealed what happened at Party
बॉलीवुड

‘बुनियाद’, शोले डायरेक्टर रमेश सिप्पी का इकलौता सीरियल, जिसने परिवारों को जोड़ने का काम किया

Buniyaad Serial
Patrika Special News

देशभक्ति को ये फॉर्मूला… विक्की कौशल ने Dhurandhar सफलता पर दिया ऐसा बयान

देशभक्ति को ये फॉर्मूला... विक्की कौशल ने Dhurandhar सफलता पर दिया ऐसा बयान
बॉलीवुड

Maharashtra: भाजपा गठबंधन 207 जगहों पर जीती, विपक्ष 44 पर सिमटा, PM मोदी बोले- जनता को विकास पसंद है

BJP wins Maharashtra Local Body Election 2025
मुंबई

बच्चे तो अभी छोटे हैं, उन्हें क्या पता चलता है… कपिल शर्मा के फ्लर्ट पर AI ने दिया ऐसा जवाब

बच्चे तो अभी छोटे है, उन्हें क्या पता चलता है... कपिल शर्मा के फ्लर्ट पर Ai ने दिया ऐसा जवाब
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.