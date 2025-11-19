पत्नी से लेकर साले तक…भाजपा ने एक ही परिवार के 6 लोगों को बनाया उम्मीदवार

Maharashtra Local Bodies Elections: महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए होने वाले चुनावों ने राज्यभर में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। पांच साल बाद हो रहे इन निकाय चुनावों में सभी दल अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक चुनावी माहौल साफ दिखाई देने लगा है। लेकिन इसी बीच नांदेड़ जिले की लोहा नगर परिषद क्षेत्र (Loha Municipal Election) से जो सियासी तस्वीर सामने आई है, उसने सभी को चौंका दिया है। यहां भाजपा ने एक ही परिवार के छह सदस्यों को टिकट देकर सबको हैरान कर दिया।