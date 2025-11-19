पत्नी से लेकर साले तक…भाजपा ने एक ही परिवार के 6 लोगों को बनाया उम्मीदवार

महाराष्ट्र बीजेपी चीफ रवींद्र चव्हाण, सीएम फडणवीस, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले (Photo: IANS)
Maharashtra Local Bodies Elections: महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए होने वाले चुनावों ने राज्यभर में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। पांच साल बाद हो रहे इन निकाय चुनावों में सभी दल अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक चुनावी माहौल साफ दिखाई देने लगा है। लेकिन इसी बीच नांदेड़ जिले की लोहा नगर परिषद क्षेत्र (Loha Municipal Election) से जो सियासी तस्वीर सामने आई है, उसने सभी को चौंका दिया है। यहां भाजपा ने एक ही परिवार के छह सदस्यों को टिकट देकर सबको हैरान कर दिया।
परिवारवाद के मुद्दे पर अक्सर विपक्षी दलों पर हमला करने वाली भाजपा इस बार खुद सवालों के घेरे में आ गई। खुद महायुति गठबंधन में भाजपा की सहयोगी एनसीपी कह रही है कि भाजपा को शायद उम्मीदवार नहीं मिले, इसलिए एक परिवार के छह लोगों को चुनावी मैदान में उतार दिया।
जानकारी के मुताबिक, भाजपा ने नांदेड़ (Nanded Election) के लोहा नगर परिषद चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। जो महज एक परिवार पर केंद्रित नजर आ रही है। पार्टी ने महापौर पद के लिए गजानन सूर्यवंशी को प्रत्याशी घोषित किया है। साथ ही उनकी पत्नी गोदावरी गजानन सूर्यवंशी, भाई सचिन सुभाषराव सूर्यवंशी, भाई की पत्नी सुप्रिया सचिन सूर्यवंशी, साले युवराज वसंतराव वाघमारे और भतीजे की पत्नी रीना अमोल व्यवहारे को उम्मीदवार बनाया है।
भले ही भाजपा कह रही हो कि यह फैसला स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर लिया गया है, लेकिन पूरे जिले में इसको लेकर जोरदार चर्चा शुरू हो गई है।
एक ही परिवार के छह सदस्यों को टिकट दिए जाने पर एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक प्रताप पाटिल चिखलीकर ने भाजपा सांसद अशोक चव्हाण पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को लोहा में उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, इसलिए एक घर के लोगों को प्रत्याशी बनाया गया। पार्टी नेतृत्व को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने इस फैसले के पीछे चव्हाण को जिम्मेदार ठहराया है।
लोहा नगर परिषद में इस बार मुकाबला भाजपा, राष्ट्रवादी (अजित पवार गुट) और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय हो गया है। यह इलाका प्रताप पाटिल चिखलीकर का राजनीतिक गढ़ माना जाता है और अब तक यहां उनका वर्चस्व रहा है। लोहा नगर परिषद के 10 प्रभागों में कुल 20 नगरसेवकों के लिए मतदान होना है।
वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण के कांग्रेस से भाजपा में आने के बाद नांदेड़ में पार्टी की ताकत बढ़ी है। अजित गुट भाजपा के साथ गठबंधन करके जिले में निकाय चुनाव लड़ना चाहता था। बताया जा रहा है कि अशोक चव्हाण की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और अजित पवार की एनसीपी शामिल है।
