Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले भाजपा ने खेला बड़ा दांव, इन 29 जातियों को OBC में करेगी शामिल

Maharashtra OBC Reservation : राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने महाराष्ट्र सरकार से 29 जातियों को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 22, 2025

Maharashtra Politics Mahayuti
Photo- IANS

महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का बिगुल बजने से पहले महायुति सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची में 29 नई जातियों को शामिल कर सकती है। ओबीसी की सूची को और विस्तारित करने की दिशा में भाजपा नीत महायुति सरकार ने अहम कदम उठाया हैं।

जानकारी के मुताबिक, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 29 नई जातियों को ओबीसी वर्ग में शामिल करने की सिफारिश राज्य सरकार को भेजी है। सरकार की मंजूरी मिलते ही यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार को ओबीसी जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार है।

महाराष्ट्र में पहले से ही ओबीसी की सूची काफी लंबी है। फिलहाल लगभग 351 मूल जातियां और उनकी कई उपजातियां इस वर्ग में शामिल हैं। इसके अलावा निराश्रित जातियां, खानाबदोश जातियां, जनजातियां, खानाबदोश जनजातियां और विशेष पिछड़ा वर्ग जैसी श्रेणियां भी सूची में मौजूद हैं। इसी आधार पर इन जातियों को आरक्षण का लाभ दिया जाता है।

ये भी पढ़ें

सरकारी कर्मचारियों को 5 दिन पहले मिलेगा वेतन, लाडली बहनों के खाते में कब आएंगे अगस्त के 1500 रुपये?
मुंबई
Ladki Bahin Yojna Update

महाराष्ट्र में ओबीसी वर्ग में पहले से माली, कुनबी, धनगर, वंजारी, तेली जैसी प्रमुख जातियां भी शामिल हैं। कई अन्य समाज भी लगातार अपनी जातियों को इस सूची में शामिल किए जाने की मांग करते रहे हैं। तदनुसार, पिछड़ा वर्ग आयोग ने संबंधित जाति समूहों से जुड़े साक्ष्यों और दस्तावेजों की जांच करने के बाद 29 और जातियों को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की।

किन जातियों को मिल सकती है जगह?

आयोग ने जिन जातियों का प्रस्ताव भेजा है, उनमें लोध, लोधा, लोधी, बडगुजर, पेंढारी, वीरशैव लिंगायत, लिंगायत गुरव साथ ही लिंगायत में जंगम, न्हावी, तेली, धोबी, माली, फुलारी, सुतारी, पोवार, भोयर, पवार, गुजर, रेवा गुजर, सूर्यवंशी गुजर, बेलदार, सलमानी, किराड, डांगरी, कलवार, कुलवंत वाणी, वाणी, नेवेवाणी, कुमावत, वरठी, पटवा, परिट, निषाद, मल्लाह, ईस्ट इंडियन, , ईस्ट इंडियन ईसाई, शेगर, कानोडी, गवलान और दोरी जैसी जातियां शामिल हैं।

राज्य सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। अगर केंद्र से मंजूरी मिलती है, तो ओबीसी की सूची में इन 29 जातियों का भी समावेश होगा और उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Aug 2025 10:52 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले भाजपा ने खेला बड़ा दांव, इन 29 जातियों को OBC में करेगी शामिल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.