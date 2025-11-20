Maharashtra Politics: भाजपा-शिवसेना में हुई सुलह, अमित शाह और एकनाथ शिंदे की बैठक में क्या हुआ?

मंगलवार को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान शिवसेना शिंदे गुट खेमे में नाराजगी खुलकर सामने आ गई थी। शिंदे गुट के सभी मंत्री बैठक से दूर रहे। बाद में बैठक से नदारद रहने वाले मंत्रियों को लेकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे और अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान स्थिति को सुलझाने को लेकर उनमें चर्चा भी हुई, लेकिन शिंदे संतुष्ट नहीं हुए और इसी वजह से वह बुधवार को दिल्ली रवाना हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमित शाह से मुलाकात के दौरान उन्होंने साफ कहा कि सूबे के कुछ नेता अनावश्यक रूप से महायुति की जीत के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं।