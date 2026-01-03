नामांकन के बाद भाजपा नेता का छिन गया टिकट! पर्चा वापस लेने का दबाव बनाने पर हाईवोल्टेज ड्रामा, सियासी पारा हाई

BJP Ticket Controversy: 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव से ठीक पहले नागपुर में वार्ड नंबर 13 में सियासी हलचल उस समय बहुत तेज हो गई, जब बीजेपी ने एबी फॉर्म जारी करने के बाद भी अपने एक नेता से नामांकन वापस लेने को कहा। पार्टी के इस फैसले से कार्यकर्ताओं में साफ नाराजगी देखने को मिली। यह तनाव इस स्तर तक पहुंच गया कि स्थिति विरोध और हाईवोल्टेज ड्रामा तक पहुंच गई। इस पूरी घटना से स्थानीय राजनीति में भूचाल आ गया है और साथ ही इससे बीजेपी की रणनीति पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या किसन गावंडे अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।