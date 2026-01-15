मुंबई में ठाकरे, तो पुणे में पवार… भाजपा के आगे नहीं चला किसी का जादू, एग्जिट पोल में खिल रहा कमल

महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान हुआ। सबकी नजर मुंबई पर टिकी हैं, जहां देश की सबसे अमीर नगर निकाय बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी पर शासन को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति और ठाकरे भाइयों के गठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला है। हालांकि मतदान प्रक्रिया पूरी होते ही मुंबई, पुणे को लेकर एग्जिट पोल सामने आ गया है, जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है।