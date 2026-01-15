15 जनवरी 2026,

मुंबई

मुंबई में ठाकरे, तो पुणे में पवार… भाजपा के आगे नहीं चला किसी का जादू, एग्जिट पोल में खिल रहा कमल

मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव के एग्जिट पोल में भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 15, 2026

Maharashtra municipal election exit poll 2026

एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को मुंबई-पुणे में बड़ी बढ़त (Patrika Photo)

महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान हुआ। सबकी नजर मुंबई पर टिकी हैं, जहां देश की सबसे अमीर नगर निकाय बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी पर शासन को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति और ठाकरे भाइयों के गठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला है। हालांकि मतदान प्रक्रिया पूरी होते ही मुंबई, पुणे को लेकर एग्जिट पोल सामने आ गया है, जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है।

अलग-अलग एग्जिट पोल के आंकड़े लगभग एक जैसी तस्वीर पेश कर रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को मुंबई में स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं, उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के लिए एग्जिट पोल के नतीजे बड़ा झटका देने वाले है।

पुणे में चाचा-भतीजे की जोड़ी रही बेअसर?

दूसरी ओर पुणे में भी भाजपा अकेले ही सब पर भारी दिख रही है। पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रतिद्वंद्वी गुटों (शरद पवार और अजित पवार) ने गठबंधन कर सबको चौंका दिया। लेकिन चाचा-भतीजे के एक होने पर भी भाजपा को एकजुट एनसीपी मात देने में नाकामयाब होती दिख रही है। पुणे में भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही है।

पुणे महानगरपालिका चुनाव (PMC) को लेकर सामने आए जनमत एग्जिट पोल ने साफ संकेत दिए हैं कि शहर में एक बार फिर भाजपा की सत्ता बन सकती है। एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक भाजपा 93 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी।

एग्जिट पोल के अनुसार, भाजपा के बाद एनसीपी (अजित पवार गुट) को 43 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनसीपी (शरद पवार) और कांग्रेस को 8-8 सीटें, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) को 7 सीटें और शिवसेना (एकनाथ शिंदे) को 6 सीटें, अन्य को 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।

पुणे महानगरपालिका चुनाव में भाजपा ने करीब 40 पूर्व नगरसेवकों के टिकट काटे थे। इनमें से कुछ नेताओं ने सीधे अजित पवार गुट में शामिल होकर चुनाव लड़ा। इसके बावजूद एग्जिट पोल भाजपा की स्थिति मजबूत बता रहा है और पुणे नगर निगम में सत्ता बरकरार रहने का दावा कर रहा है।

गौरतलब है कि पुणे में लंबे समय तक एनसीपी (अविभाजित) की सत्ता रही है, लेकिन 2017 के चुनाव में भाजपा ने सत्ता हासिल की थी। आरक्षण से जुड़े मुद्दों के चलते 2022 से चुनाव टलते रहे, जो अब हुए हैं। अब सबकी निगाहें शुक्रवार को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं, जो यह तय करेंगे कि एग्जिट पोल का अनुमान हकीकत में कितना बदलता है।

मुंबई में एग्जिट पोल में किसे कितनी सीटें-

एक्सिस माय इंडिया एग्जिट पोल: भाजपा गठबंधन को प्रचंड बहुमत

'एक्सिस माय इंडिया' के सर्वे के मुताबिक, 227 सीटों वाली बीएमसी में महायुति क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रही है। बीएमसी की सत्ता पाने के लिए 114 सीटों की जरुरत है।

भाजपा-शिंदे सेना गठबंधन: 131 से 151 सीटें

उद्धव-राज ठाकरे गठबंधन: 58 से 68 सीटें

कांग्रेस और वंचित गठबंधन: 12 से 16 सीटें

जनमत एग्जिट पोल: भाजपा गठबंधन138 सीटों पर आगे

'जनमत' के एग्जिट पोल के अनुसार, मुंबई की सत्ता पर पिछले 25 वर्षों से काबिज ठाकरे परिवार का किला ढहता नजर आ रहा है।

भाजपा + शिंदे की शिवसेना गठबंधन: 138 सीटें

उद्धव ठाकरे + राज ठाकरे गठबंधन: 59 सीटें

कांग्रेस + वंचित बहुजन आघाडी गठबंधन: 23 सीटें

अन्य: 07 सीटें

वोट शेयर में भी भाजपा आगे- वोट प्रतिशत के मामले में भी भाजपा-शिवसेना गठबंधन 42-45% के साथ सबसे आगे है। इसके बाद ठाकरे-मनसे गठबंधन को 34-37% और कांग्रेस-वंचित गठबंधन को 13-15% वोट मिलने का अनुमान है। अन्य को 6-8% वोट मिल सकते हैं।

जेवीसी एग्जिट पोल:

जेवीसी एग्जिट पोल के अनुसार, मुंबई में न केवल सीटों के मामले में बल्कि वोट शेयर के मामले में भी भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी है।

भाजपा + शिंदे की शिवसेना: 42-45% वोट शेयर

शिवसेना (UBT) + मनसे + NCP शरद पवार गठबंधन: 34-37% वोट शेयर

कांग्रेस + वंचित बहुजन आघाडी: 13-15% वोट शेयर

अन्य: 6-8% वोट शेयर

मतगणना कब, नतीजे कब आएंगे?

महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिकाओं के 893 वार्डों की 2,869 सीट के लिए आज सुबह साढ़े सात बजे मतदान शुरू हुआ और शाम साढ़े पांच बजे समाप्त हुआ। इसके साथ ही 3.48 करोड़ मतदाताओं ने 15,931 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य को ईवीएम में कैद किया। सभी जगहों पर मतगणना 16 जनवरी को सुबह 10 बजे से शुरू होगी और शाम तक नतीजे आ जाएंगे।

Updated on:

15 Jan 2026 09:33 pm

Published on:

15 Jan 2026 09:30 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई में ठाकरे, तो पुणे में पवार… भाजपा के आगे नहीं चला किसी का जादू, एग्जिट पोल में खिल रहा कमल

