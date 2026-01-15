ठाकरे भाइयों में अब वो ताकत नहीं… दहशत फैलाई तो पुलिस ठोकेगी- फडणवीस की चेतावनी

BMC Election 2026: मुंबई महानगरपालिका चुनाव के मतदान के दौरान आज मुंबई की सड़कों पर सियासी तनाव देखने को मिल रहा है। फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन ने 'भगवा गार्ड' नाम से अपने कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्रों के बाहर तैनात किया है। कई जगहों पर ठाकरे भाइयों के 'भगवा गार्ड' और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें मतदान केंद्र से 100 मीटर दूर कर दिया। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अब ठाकरे भाइयों में वह क्षमता नहीं रही। वो क्या दहशत फैलाएंगे? लेकिन अगर कोई भी डर और अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा, तो पुलिस उसे उसी भाषा में जवाब देगी।