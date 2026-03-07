Ladki Bahin Yojana: महायुति सरकार की महिला योजना में सेंध! महाराष्ट्र में महिलाओं की उम्मीदें टूटीं…जानें पूरा मामला

लाडकी बहिन योजना को तीन हिस्सों में बांटा गया है। कुल 26,500 करोड़ रुपये में से लगभग 21,000 करोड़ रुपये सामान्य श्रेणी के लिए रखे गए हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 3,000 करोड़ रुपये और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत 2,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना जुलाई 2024 में शुरू की गई थी और 21 से 65 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है।